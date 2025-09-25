San Siro Euro 2032 a rischio Milano è fuori serve un' alternativa
Ad oggi lo stadio San Siro non ha i requisiti minimi richiesti dall'Uefa per Euro 2032. Persa la finale di Champions 2027, adesso il Meazza rischia di perdere anche Euro 2032. È paradossale che l'impianto più importante d'Italia, insieme all'Olimpico di Roma, non abbia i requisiti minimi richiesti per ospitare un evento internazionale. Eppure è così. In realtà Milano è la fotografai attuale degli impianti sportivi italiani, tranne qualche eccezione, la maggior parte degli stadi sono vecchi e sono stati concepiti negli anni '80, quando la presenza delle Tv non era strutturata come oggi. Stadi vecchi, scomodi, che generano pochi ricavi e non sono funzionali alle richieste di un pubblico sempre più esigente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
