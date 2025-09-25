San Siro cosa c’è in gioco per il futuro del calcio italiano

L'ormai lunghissima vicenda di San Siro e del suo destino arriva al momento della verità in un clima da dentro o fuori. Non ci saranno vie di mezzo nella definizione del dossier aperto nel 2019, quando Milan e Inter hanno presentato i primi studi per la realizzazione di un nuovo impianto nell'area dove risiede l'attuale Meazza: dentro, nel senso di chiusura dell'operazione ed entro il 2031 un nuovo stadio accanto a quello di oggi, poi abbattuto, oppure fuori con i club che guardano all'area di San Donato dove il Milan ha già avviato l'iter burocratico e amministrativo prima di congelarlo nuovamente.

