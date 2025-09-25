San Prisco prende a schiaffi la fidanzata mentre dorme | 26enne arrestato per stalking

Nella notte i carabinieri della Stazione di San Prisco hanno arrestato in differita un 26enne di Santa Maria Capua Vetere, accusato di atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo, tossicodipendente, avrebbe iniziato a manifestare un comportamento morboso e geloso fin dall’inizio della relazione, nel luglio scorso. La vittima . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - San Prisco, prende a schiaffi la fidanzata mentre dorme: 26enne arrestato per stalking

