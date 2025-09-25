San Martino in Rio marito e cognato denunciati per anni di maltrattamenti

San Martino in Rio (Reggio Emilia), 25 settembre 2025 – Per anni avrebbero commesso abusi e maltrattamenti nei confronti della moglie di uno degli indagati e dei figli, tra umiliazioni, minacce di morte, aggressioni fisiche perfino quando la vittima era incinta, controllo economico e vessazioni psicologiche. Una situazione pare iniziata già nel 2019 e che ora ha visto i carabinieri della caserma di San Martino in Rio eseguire un’ordinanza per il divieto di avvicinamento alla donna e ai figli, dai quali i due indagati devono restare lontani almeno un chilometro, con divieto pure di comunicare con loro in qualunque modo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - San Martino in Rio, marito e cognato denunciati per anni di maltrattamenti

In questa notizia si parla di: martino - marito

Arianna Meloni: “Su di me raccontano la qualunque… Dicono di De Martino? Io un altro po’ non sapevo manco chi fosse. Poi ho collegato che era l’ex marito di Belen…”

Arianna Meloni: «Stefano De Martino? Non sapevo bene nemmeno chi fosse. Poi ho collegato che era l’ex marito di Belen… sono consapevole dei miei limiti»

«Stefano De Martino? Io non sapevo neppure chi fosse». Arianna Meloni, ospite del 'Tempo delle donne', in corso alla Triennale di Milano, ha parlato anche delle voci sull'amicizia con il conduttore di 'Affari Tuoi'. «Poi ho collegato che era l'ex marito di Belen - - facebook.com Vai su Facebook

San Martino in Rio, marito e cognato denunciati per anni di maltrattamenti - San Martino in Rio (Reggio Emilia), 25 settembre 2025 – Per anni avrebbero commesso abusi e maltrattamenti nei confronti della moglie di uno degli indagati e dei figli, tra umiliazioni, minacce di mor ... msn.com scrive

Marito e moglie morti a poche ore di distanza: avevano 66 e 67 anni - Quando lei, domenica, è andata rendergli omaggio all’obitorio però ... Scrive laprovinciapavese.gelocal.it