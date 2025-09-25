San Giovanni a Piro il Comune sostiene la campagna ‘Ripudia’
Tempo di lettura: < 1 minuto L’ Amministrazione Comunale di San Giovanni a Piro, guidata dal Sindaco Ferdinando Palazzo sostiene la campagna “RIPUDIA” contro i conflitti in tutti il mondo, promossa da Emergency. Una campagna che riafferma convintamente l’importanza e l’adesione al principio fondamentale sancito dall’art. 11 della Costituzione, il quale enuncia che “ L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Una piena adesione dunque alla campagna promossa da Emergency “al fine di creare una rete nazionale di comunità che scelgono la Pace”, si legge nella delibera adottata dalla giunta comunale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: giovanni - piro
Incidente sul trattore, a San Giovanni a Piro: anziano elitrasportato in ospedale
S. Giovanni a Piro onora i suoi eroi dimenticati https://cronachesalerno.it/s-giovanni-a-piro-onora-i-suoi-eroi-dimenticati/ - facebook.com Vai su Facebook
San Giovanni a Piro: istituisce la Giornata degli Internati Militari Italiani - Il 20 settembre di ogni anno saranno ricordati i cittadini di San Giovanni a Piro deportati nei campi di prigionia nazisti ... Secondo infocilento.it
Incidente a San Giovanni a Piro: morto a 16 anni Domenico Magliano. Il Comune sospende la fiera - Il Comune di San Giovanni a Piro comunica che, in accordo con gli operatori del commercio ambulante — ai quali va un sentito ringraziamento per la sensibilità dimostrata — la FIERA prevista in ... Si legge su ilmattino.it