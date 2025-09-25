San Giorgio Vertical | a Talamona dominano Bertolini e Della Pedrina

A Talamona non si passa, vince ancora il biker di casa Gioele Bertolini. Al femminile tutte dietro la chiavennasca Sveva Della Pedrina. In più di 300, mercoledì sera, hanno sfidato un improvviso e imprevisto acquazzone per la 9ª e penultima tappa del circuito GoInUp.La gara maschileCome da. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

San Giorgio Vertical: a Talamona dominano Bertolini e Della Pedrina

