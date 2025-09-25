San Giorgio | iniziati i lavori di sicurezza sul traliccio di viale Grimaldi

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento atteso da oltre un anno. Sono partiti i lavori di messa in sicurezza del traliccio elettrico di viale Grimaldi 7A, a ridosso del condominio Stella. L’operazione arriva dopo circa un anno e mezzo di confronto tra Amministrazione comunale e Terna Rete Italia, a seguito delle segnalazioni di rischio strutturale. Un muro di contenimento per proteggere le abitazioni. L’opera prevede la costruzione di un muro di contenimento capace di sostenere il fronte del terreno, con l’obiettivo di garantire maggiore protezione alle abitazioni circostanti. L’intervento, avviato direttamente da Terna, non comporterà spese per il Comune e riguarda il sostegno numero 19 della linea elettrica aerea Misterbianco – Zia Lisa 1. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

