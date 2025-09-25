San Giorgio Bigarello operaio al lavoro sul muletto si schiaccia una gamba

San Giorgio Bigarello (Mantova), 25 settembre 2025 –  Un altro incidente sul lavoro si è verificato questo pomeriggio in Lombardia. A San Giorgio Bigarello, intorno alle 16,45, un operaio di quarant’anni di nazionalità pachistana – residente a Mantova – ha subito lo schiacciamento di una gamba. L’infortunio si è verificato all’interno dell’azienda “ Unoeurope ” di via Legnaghese.  Cos’è successo . Da quel che è stato appurato l’operaio stava lavorando all’interno di un capannone quando l’arto – la dinamica precisa di come si sia verificato è ancora da chiarire – è rimasto come intrappolato tra un bancale ed un muletto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

