San Giorgio al via i lavori per mettere in sicurezza il traliccio di viale Grimaldi

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del traliccio elettrico situato in viale Grimaldi 7A, nelle immediate vicinanze del condominio "Stella", dopo circa un anno e mezzo di interlocuzioni tra l'Amministrazione comunale e Terna rete Italia per affrontare i rischi strutturali segnalati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it