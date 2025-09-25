San Felice a Cancello ciclista muore per evitare un cinghiale | travolto da un furgone

SAN FELICE A CANCELLO, Caserta 25 SETTEMBRE 2025 – Tragedia all’alba tra le frazioni di Cancello e Polvica, dove un ciclista amatoriale di 62 anni, Franco Esposito, ha perso la vita in un incidente stradale. L’uomo, originario di Pomigliano d’Arco e titolare di un negozio di pneumatici in via Leopardi, stava percorrendo la strada in bici quando un cinghiale ha improvvisamente attraversato la carreggiata. Nel tentativo di evitarlo, è finito nella corsia opposta ed è stato travolto da un furgone che sopraggiungeva. L’impatto è stato violento e per il 62enne non c’è stato nulla da fare: i soccorritori intervenuti sul posto ne hanno constatato il decesso. 🔗 Leggi su Primacampania.it

