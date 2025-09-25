San Felice a Cancello ciclista muore per evitare un cinghiale | travolto da un furgone
SAN FELICE A CANCELLO, Caserta 25 SETTEMBRE 2025 – Tragedia all’alba tra le frazioni di Cancello e Polvica, dove un ciclista amatoriale di 62 anni, Franco Esposito, ha perso la vita in un incidente stradale. L’uomo, originario di Pomigliano d’Arco e titolare di un negozio di pneumatici in via Leopardi, stava percorrendo la strada in bici quando un cinghiale ha improvvisamente attraversato la carreggiata. Nel tentativo di evitarlo, è finito nella corsia opposta ed è stato travolto da un furgone che sopraggiungeva. L’impatto è stato violento e per il 62enne non c’è stato nulla da fare: i soccorritori intervenuti sul posto ne hanno constatato il decesso. 🔗 Leggi su Primacampania.it
In questa notizia si parla di: felice - cancello
San Felice a Cancello, travolto da auto mentre è in bici elettrica: muore Vincenzo Carannante
Ciclista investito e ucciso a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta
San Felice a Cancello, investe donna e fugge: 37enne identificato e denunciato dai Carabinieri
Ieri ho avuto il piacere di visitare il Museo delle Arti Antiche di San Felice a Cancello, una realtà che custodisce la memoria della nostra terra e delle sue radici contadine, artigianali e popolari. Un patrimonio prezioso, nato dalla passione di Giovanni De Rosa - facebook.com Vai su Facebook
Ciclista morto nel Casertano: per evitare un cinghiale si è scontrato con un furgone - L’uomo, 62 anni, era un ciclista amatoriale, per evitare l’animale ha invaso la corsia opposta ... Segnala napoli.repubblica.it
Un ciclista per evitare un cinghiale viene investito da un furgone e muore sul colpo - Per schivare l’animale ed evitare l’impatto, il 62enne ha compito una manovra brusca, finendo purtroppo nella corsia opposta. Secondo casertaweb.com