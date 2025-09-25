San Faustino lavori alla rete elettrica | prevista un' altra giornata di black out
Dopo l'interruzione di corrente avvenuta per buona parte della giornata di martedì 23 settembre nel quartiere San Faustino, come anticipato, un'altra giornata di disservizi è alle porte. Infatti, per via della rimozione e sostituzione di una cabina di derivazione, il 30 settembre dalle 8,30 fino. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: faustino - lavori
Palazzo abbandonato a San Faustino, ultimatum del Comune: "Lavori entro 10 giorni o interveniamo noi" | FOTO
Cabina dell’Enel in tilt a San Faustino: cittadini, ristoranti e attività da ore nel disagio Viterbo - Il guasto dura da questa mattina e si ripresenta ogni volta che piove - Per molti ha significato perdere un'intera giornata di lavoro Articolo: https://www.tusciaweb.eu/2 - facebook.com Vai su Facebook