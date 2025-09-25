San Bruno da Colonia | alle origini dell' ordine certosino

Alla vigilia del giorno in cui si celebra San Bruno, la Certosa di Calci si apre con una visita tematica dedicata alla figura di Bruno da Colonia. Attraverso l’immagine del santo, che decora gli ambienti monastici, sarà raccontata in modo dettagliato la storia che portò alla fondazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

16 AGOSTO 2025 - LA GRANDE CHARTREUSE: MONASTERO FONDATO DA SAN BRUNO DI COLONIA NEL 1084, CASA MADRE DELL'ORDINE DEI CERTOSINI

San Bruno: frasi di buon onomastico e significato del nome - Il giorno 6 ottobre, quando si festeggia San Bruno, frasi di auguri, immagini con nome e video sono un modo simpatico per ricordare origini e significato del nome.