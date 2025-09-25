San andreas di dwayne johnson raggiunge le vette di netflix dieci anni dopo
Le produzioni cinematografiche di Dwayne Johnson continuano a catturare l’attenzione del pubblico, sia in sala che sulle piattaforme di streaming. Tra i film più recenti e quelli che hanno lasciato un segno duraturo nel tempo, alcuni sono tornati alla ribalta grazie alle dinamiche dei servizi come Netflix. In questo approfondimento si analizzerà il successo di uno dei blockbuster più datati dell’attore, ancora oggi molto apprezzato, e le ragioni del suo attuale riscontro nelle classifiche di streaming. san andreas: una riscoperta su netflix dopo dieci anni. Il film “San Andreas”, uscito nel 2015, ha rappresentato un grande successo commerciale, incassando circa 414 milioni di dollari nel mondo con un budget di 110 milioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
