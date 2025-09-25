Samuele Cavallo viene da Amici? Ecco la vita privata dell’attore | la moglie i figli e le canzoni

Volto noto al pubblico di Un Posto al Sole, Samuele Cavallo ha saputo conquistare il piccolo schermo grazie alla sua versatilità artistica. Attore, cantante e performer, interpreta il simpatico e romantico Samuel Piccirillo nella celebre soap di Rai 3. Ma al di là della fiction, Samuele porta con sé un percorso fatto di studio, determinazione e passione per l’arte in tutte le sue forme. In tanti si chiedono se abbia mosso i primi passi ad Amici, come molti altri talenti televisivi. Ma la verità è un’altra. Samuele Cavallo ha fatto Amici? Ecco la sua storia. Nonostante l’attitudine alla musica e alla danza, Samuele Cavallo non ha mai partecipato ad Amici di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Samuele Cavallo viene da Amici? Ecco la vita privata dell’attore: la moglie, i figli e le canzoni

