Samuele Cavallo a Tale e Quale Show 2025 | E’ una sfida e una esperienza pazzesca | Esclusiva

Samuele Cavallo, nuovo concorrente di Tale e Quale Show 2025, ci ha raccontato, nella nostra intervista esclusiva, cosa prova ad essere approdato nel cast del programma di Carlo Conti. L’attore ha preso la nuova avventura come una vera e propria sfida dove non vede l’ora di provare tante cose nuove e perché no, magari arrivare anche a imitare Tiziano Ferro, uno degli artisti italiani che maggiormente ama. Con Samuele Cavallo abbiamo parlato anche di Un Posto al Sole e di come tutti, a Palazzo Palladini, attendano con ansia l’arrivo di Whoopi Goldberg. Samuele Cavallo a Tale e Quale Show 2025, l’intervista esclusiva. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Samuele Cavallo a Tale e Quale Show 2025: “E’ una sfida e una esperienza pazzesca” | Esclusiva

In questa notizia si parla di: samuele - cavallo

Samuele Cavallo lancia “Restare lontani”: il nuovo singolo che parla di amore, rispetto e consapevolezza

Tale e Quale Show: Chi è Samuele Cavallo? Età, Canzoni, Un Posto al Sole. Tutto sul Concorrente del Talent Show di Rai1

Da Un Posto al Sole a Tale e Quale Show: Samuele Cavallo, alias Samuel, concorrente del programma di Carlo Conti

Samuele Cavallo (Samuel) partecipa aTale Quale Show 2025 inizia venerdì 26 settembre 2025 su Rai 1. L'edizione del talent show, condotta da Carlo Conti...Samuel tifiamo perte - facebook.com Vai su Facebook

Tale e Quale Show, tutti i protagonisti: Carmen Di Pietro «ripetente», Flavio Insinna e Gabriele Cirilli coppia esplosiva, Gianni Ippoliti senza voce - Venerdì 26 settembre 2025 si riaccendono i riflettori su Tale e Quale Show, il varietà cult di Rai1 pronto a far cantare (e ridere) ancora una volta il pubblico. Riporta msn.com

Tale e Quale Show, Pamela Petrarolo prima del debutto: "È un sogno. Simona Ventura al Gf? Lei è una leonessa" - La showgirl Pamela Petrarolo commenta la sua partecipazione al talent Tale e Quale Show e rompe il silenzio sulla nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. Come scrive comingsoon.it