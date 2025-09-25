Sampierdarena | arriva un' area pedonale in via sperimentale
La giunta comunale, su proposta dell’assessore alla mobilità sostenibile Emilio Robotti e dell’assessora all’urbanistica Francesca Coppola, ha approvato la pedonalizzazione per un anno, in via sperimentale, del tratto di via Rolando compreso tra via G.B. Monti e via Dattilo, a Sampierdarena. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
sampierdarena
