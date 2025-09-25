Sampdoria è contestazione I tifosi alla società | Pretendiamo la vostra uscita di scena
La tifoseria della Sampdoria, attraverso una nota firmata dalla Sud e dalla Federclub, ha ufficialmente preso posizione contro l'attuale società, confermando la contestazione in corso e chiedendo a gran voce alla dirigenza di cedere il club. Lo ha fatto dopo la partecipata assemblea che si è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Sampdoria tra contestazione e nuova stagione: chiamata a raccolta dei tifosi
Sampdoria Cesena 1-2: crisi per i blucerchiati, fischi al Ferraris e contestazione alla dirigenza
Sampdoria, la contestazione dei tifosi arriva anche al Salone Nautico
Sampdoria, è un momento alquanto delicato! Forte contestazione da parte dei tifosi blucerchiati: le ultime - E' emersa una contestazione da parte dei sostenitori: il punto Il momento che sta attraversando la Sampdoria è di una gravità duplice:
Sampdoria, la Procura indaga sulla società e stasera l'assemblea dei tifosi - La Figc apre un fascicolo su presunti ritardi nella presentazione dei documenti relativi a un passaggio di quote societarie da Gestio a Kickoff: possibili squalifiche di Walker, Manfredi e Fiorella.