Sampdoria è contestazione I tifosi alla società | Pretendiamo la vostra uscita di scena

Genovatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tifoseria della Sampdoria, attraverso una nota firmata dalla Sud e dalla Federclub, ha ufficialmente preso posizione contro l'attuale società, confermando la contestazione in corso e chiedendo a gran voce alla dirigenza di cedere il club. Lo ha fatto dopo la partecipata assemblea che si è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

