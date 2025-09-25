Sampdoria a Bari verso una maglia Pafundi e Benedetti | ma a Campi va in scena la contestazione

Ilsecoloxix.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel frattempo presenza di tifosi in protesta a Campi all’inaugurazione di una concessionaria partner del Doria. Dovevano presenziare il ceo Fiorella e il direttore marketing Luca Donati, ma le forze dell’ordine gliel’hanno sconsigliato. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

sampdoria a bari verso una maglia pafundi e benedetti ma a campi va in scena la contestazione

© Ilsecoloxix.it - Sampdoria, a Bari verso una maglia Pafundi e Benedetti: ma a Campi va in scena la contestazione

In questa notizia si parla di: sampdoria - bari

Serie B 2025/2026: Venezia-Bari e Sampdoria-Modena Subito in Campo

Bari vs Sampdoria, quinta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Bari-Sampdoria da brividi, Caserta e Donati si giocano la panchina: il pronostico

sampdoria bari verso magliaSampdoria, a Bari verso una maglia Pafundi e Benedetti: Conti può rinnovare fino al 2028 - Nel frattempo presenza di tifosi in protesta a Campi all’inaugurazione di una concessionaria partner del Doria. Da ilsecoloxix.it

sampdoria bari verso magliaBari Sampdoria, Barak in ballottaggio! Ecco qual è il giocatore a contendergli una maglia da titolare: le ultime - Bari Sampdoria, Antonin Barak potrebbe partire in panchina al San Nicola: le ultime sul ballottaggio sulla trequarti Ore di riflessione per il tecnico della Sampdoria, Massimo Donati, che si avvicina ... sampnews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Sampdoria Bari Verso Maglia