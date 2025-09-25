Sammaurese stessi errori Terzo ko consecutivo
inter sm sammaurese 0 unipomezia 1 INTER SM SAMMAURESE (3-5-2): Pollini 6;Oppizzi 6, Dall’Osso 6, Magnanini 6; Dimitri 6 (41’ st Deshkaj sv), Sare 5,5 (41’ st Said sv), Zaccariello 5,5, Nisi 5,5 (25’ st Amadori 5,5), Conti 6; Lucatti 5,5 (25’ st Bertani 6), Casolla 5,5 (25’ st Gessaroli 5,5) All.: Asta. UNIPOMEZIA (4-4-2): Gariti 6; Eulisi 6 (7’ st Pettorossi 4,5), Gemini 6, Bordi 6, Suffer 6; Esposito 5,5 (39’ st Morelli sv), Nunes 7, Binaco 6, Okojie 5,5 (13’ st Amadio 5,5 (41’ st Ippoliti sv); Della Pietra 5, Mokulu 5,5. All.: Casciotti. Arbitro: Baratelli di Macerata. Rete: 45’ st Nunes. Note: espulso Pettorossi al 38’ st per somma di ammonizioni; ammoniti Dall’Osso, Said, Eulisi, Bordi; spettatori 150 circa; angoli 4 a 0; recupero 2’ 5’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
