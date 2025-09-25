Salvini sogna Davide Vecchi ex direttore Tempo come spin doctor
Il sogno di Matteo Salvini? Avere Davide Vecchi, ex direttore del Tempo come spin doctor e super consulente della comunicazione. Per il momento c’è un cambio ufficiale, a partire da ottobre. Il portavoce di Salvini, Matteo Pandini, lascia la guida dell’ufficio stampa del ministro e segretario Lega. E’ al suo fianco da otto anni. Resta portavoce, ma con una presenza diversa, divisa tra Milano e Roma, con un ruolo più politico. Le ragioni sono personali. A sostituire Pandini (capo ufficio stampa al ministero dal 2022) sarà Simone Rossi, già responsabile della comunicazione dei gruppi Lega. La decisione, confermata dalla Lega, è stata condivisa da Salvini. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
