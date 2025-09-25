Salvini nel Fermano | Taglio della burocrazia ed export in Russia appena finita la guerra
Sono tanti gli imprenditori calzaturieri, ma anche del distretto del cappello e dell’edilizia ad accogliere il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini venuto per un focus su un distretto in forte crisi. Introducono Mauro Lucentini, il sindaco Endrio Ubaldi e l’onorevole Giorgia Latini (coordinatore regionale Lega) ma tocca a Valentino Fenni (presidente calzaturieri di Confindustria Fermo) raccontare il settore con i dati: "12mila addetti, 1500 imprese attive. Fermo è al 5° posto tra le province più esportatrici d’Italia. Oggi, l’export di questo distretto ha perso più del 10%, e persi tanti posti di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
