Salvini contestato dai ProPal in 3 città nelle Marche sbotta con la sicurezza | A 5 metri da me mi girano i co…i
Una contestazione silenziosa a San Benedetto del Tronto, due assai più rumorose a Offida e Ascoli Piceno. E alla fine il ministro dei Trasporti Matteo Salvini non ce l’ha fatta più e ha sbottato. Direttamente con gli uomini della sicurezza: “Non è possibile che siano autorizzati a stare lì di fronte, non è possibile”, ha urlato agitato nel chiostro di San Francesco, ad Ascoli, dove ha tenuto un comizio al gazebo della Lega in vista del rush finale della campagna elettorale per le regionali nelle Marche. Tutte le contestazioni al vicepremier sono state incentrate sulla questione palestinese, con l’accusa diretta di essere il primo sostenitore del premier israeliano Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
