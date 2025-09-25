Salvini contestato ad Ascoli si irrita con gli uomini della sicurezza | Non è possibile che arrivino a 5 metri da me
Matteo Salvini ad Ascoli-Piceno è stato accolto da un gruppo di manifestanti pro Palestina che lo hanno contestato con alcuni striscioni. La protesta è stata contenuta e si è svolta senza disordini, eppure è diventato virale un video che ritrae il leader della Lega mentre si lamenta della gestione dell’ordine pubblico al momento del suo arrivo. “Non è possibile che siano autorizzati a stare lì di fronte. Non è possibile che arrivino a cinque metri da me. Chi mi arrivi qua qualcuno a darmi dell’assassino, mi girano i c*******”, ha detto il ministro dei Trasporti e vicepremier, giunto nella città marchigiana in vista delle elezioni regionali che si terranno il 28 e 29 settembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it
