Salvini contestato ad Ascoli Piceno con bandiere pro Gaza il leader della Lega | Mi fanno un mix di pena e tenerezza

Bandiere pro Gaza e cartelli. Il vicepremier, ministro dei Trasporti e segretario della Lega, Matteo Salvini, è stato accolto da fischi e cori di contestazione al suo arrivo al chiostro di San Francesco ad Ascoli Piceno, dove si trova per il tour elettorale in vista delle elezioni regionali nelle Marche di domenica 28 e lunedì 29 settembre. Alcuni contestatori hanno esposto due striscioni. Il primo recita “Un minuto di silenzio per ogni morto a Gaza. Salvini taci per sempre”, mentre nel secondo c’è scritto “Scodinzoli per Netanyahu. Salvini bau bau bau”. “È il bello della democrazia. – ha risposto Salvini – L’unica riflessione che faccio è che se ci fosse un pranzo del Pd e ci fossero dei leghisti li avrebbero portati via di peso da mezz’ora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

