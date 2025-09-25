Salvini contestato ad Ascoli per il sostegno a Israele perde la pazienza | Come fanno a essere a 5 metri da me?
Al suo arrivo ad Ascoli per il tour elettorale in vista delle regionali nelle Marche il leader della Lega è stato contestato con fischi e striscioni contro le sue dichiarazioni a sostegno di Israele e Netanyahu. Il vicepremier, infastidito, ha sbottato con gli uomini della sicurezza: "Come è possibile che siano arrivati così vicino? Conosco la gestione dell'ordine pubblico". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: salvini - contestato
Il ministro Salvini contestato a Torre Faro: "Non comprendo il no, Il Ponte percorribile tra sette anni"
Salvini contestato ad Ascoli Piceno con bandiere pro Gaza, il leader della Lega: “Mi fanno un mix di pena e tenerezza”
In Italia siamo governati da un Vicepremier, Matteo Salvini, che ha definito Putin un eroe mentre lanciava droni contro la Polonia e ha proposto per Trump il Nobel per la Pace. - facebook.com Vai su Facebook
Salvini ad Ascoli contestato da un gruppo di attivisti Pro Palestina - ll vicepremier, ministro dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, è giunto ad Ascoli per la chiusura della campagna elettorale delle regiomnali ... Riporta picenonews24.it
Salvini contestato ad Ascoli su Gaza. Replica,"bello democrazia" - Il vicepremier, ministro dei Trasporti e segretario della Lega, Matteo Salvini, è stato accolto da fischi e cori di contestazione al suo arrivo al chiostro di San Francesco ad Ascoli Piceno, dove si t ... Si legge su msn.com