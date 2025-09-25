Salviamo la geografia negli istituti scolastici italiani | la lettera firmata da 126 insegnanti A021
126 insegnanti di geografia (A021) provenienti da tutta Italia - Come saprete, nei nuovi quadri orari previsti per gli Istituti Tecnici, a seguito della riforma (Decreto Legge 45 del 7 Aprile 2025) che entrerà in vigore a Settembre 2026, le varie discipline saranno raggruppate per area di indirizzo (rispettivamente ITT e ITE) e per area generale (unica per entrambe le declinazioni). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: salviamo - geografia
Salviamo la Geografia - facebook.com Vai su Facebook
Salviamo gli istituti tecnici dalla riforma Valditara - destra sono state un disastro più o meno grande per la scuola superiore italiana, un fallimento didattico, educativo e finanziario. Come scrive ilfattoquotidiano.it
"Accorpamenti scolastici, salvi i nostri istituti per il secondo anno" - Salvi dall’accorpamento l’istituto Agrario Anzilotti, gli istituti comprensivi di Larciano e Lamporecchio, l’istituto comprensivo di Buggiano e di Ponte Buggianese- Secondo lanazione.it