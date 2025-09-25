Salva casa arriva una nuova modulistica per richiedere l' agibilità
Arriva in Sicilia la nuova modulistica per la Segnalazione certificata di agibilità (Sca) in linea con il Salva casa. Le modifiche sono state approvate con un decreto firmato oggi dall’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino. Anche nell’Isola, dunque, le procedure vengono. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: salva - casa
Coppia nei debiti, il giudice salva la casa
Rowenta ti salva la casa: basta macchie con il lavatappeti al 14% di sconto
Resta intrappolato in casa durante l’incendio: vigile urbano si fa strada fra fumo e fuoco e lo salva
#Pergotenda fissa, niente da fare: è abuso edilizio anche con il decreto Salva Casa - https://laleggepertutti.it/744827_pergotenda-fissa-niente-da-fare-e-abuso-edilizio-anche-con-il-decreto-salva-casa… - #Pergolato - X Vai su X
Recupero sottotetto deroga Salva Casa, conferme dal Consiglio di Stato: Riconosciute le deroghe regionali per distanze legali, altezze minime e massime, sui requisiti sanitari e parametrico urbanistico-edilizi delle mansarde - facebook.com Vai su Facebook
Edilizia, in Sicilia nuova modulistica per l’agibilità. Savarino: “Semplificazione” - Arriva in Sicilia la nuova modulistica per la Segnalazione certificata di agibilità (Sca) in linea con il Salva casa. Riporta siracusaoggi.it
Portico non condonabile: sanatoria possibile con Salva Casa - Un portico non condonabile si può sanare grazie al Decreto Salva Casa. Si legge su msn.com