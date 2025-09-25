Salute TisoAccademia IC | Lavorare insieme per prevenzione Alzheimer

Accademia Iniziativa Comune e Bandiera Bianca rinnovano l’impegno per diagnosi precoce, supporto ai caregiver e sensibilizzazione sulle demenze. “Lo scorso 21 settembre si è celebrata la Giornata Mondiale dell’Alzheimer, e Accademia Iniziativa Comune e l’associazione Bandiera Bianca rinnovano in tal senso il loro impegno per la sensibilizzazione e il supporto concreto alle persone affette da demenze e alle loro famiglie. In Italia si stima che circa 1,2 milioni di persone siano affette da demenza, di cui oltre la metà con diagnosi di malattia di Alzheimer, mentre quasi 90mila convivono con un disturbo neurocognitivo minore. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it