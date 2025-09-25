Salute in movimento | prevenzione e sicurezza tra sport e danza il convegno

Non solo arte ed espressione, la danza è anche prevenzione e cura. È questa la prospettiva al centro del convegno “Salute in movimento: prevenzione e sicurezza tra sport e danza”, promosso da Danza è Salute di ValoreDANZA®, in programma sabato 27 settembre presso la Sala Convegni del Consorzio di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: salute - movimento

Tra storia, cultura e salute: a Paularo s'inaugura il nuovo percorso di Fvg in Movimento

Vacanze e salute del corpo: i 3 errori più comuni per il nostro apparato di movimento (e come evitarli)

Fare movimento senza andare in palestra? Ecco 14 trucchi per vivere a lungo e in salute

Nuovo appuntamento del progetto Unité in Movimento per la Salute in collaborazione con Plaisirs de culture. - facebook.com Vai su Facebook

La danza come strumento di salute e prevenzione - La danza non è solo arte ed espressione, ma anche prevenzione e cura. Segnala ansa.it

Villani: La danza come strumento di salute e prevenzione - Il 27 settembre il convegno di ValoreDanza® mette al centro benessere, sicurezza e sostenibilità Riceviamo e pubblichiamo. Secondo expartibus.it