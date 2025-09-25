Salt Bae apre a Milano | lusso e bistecche dorate nel nuovo Nusr-Et Steakhouse

Nusret Gökçe, meglio conosciuto come Salt Bae, ha inaugurato il suo primo ristorante in Italia: si chiama Nusr-Et Steakhouse e si trova nel cuore di Milano. Il celebre macellaio e chef turco, diventato una star globale grazie al suo iconico gesto di salare la carne con il gomito piegato, continua così la sua espansione nel mondo dell’alta ristorazione internazionale. Dopo il capoluogo lombardo, sono già previste nuove aperture anche a Roma e sul lungomare di Napoli entro la fine dell’anno. Dove si trova il ristorante di Salt Bae a Milano. Il nuovo Nusr-Et Steakhouse ha aperto le sue porte a Casa Brera, nel centro storico di Milano, precisamente in piazzetta Maurillo Bossi, all’interno del prestigioso Luxury Collection Hotel Milan. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Salt Bae apre a Milano: lusso e bistecche dorate nel nuovo Nusr-Et Steakhouse

