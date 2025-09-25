Salt Bae apre a Milano | dove si trova e quanto costa mangiare nel suo primo ristorante italiano

Sal Bae, alias Nusret Gökçe, ha aperto il suo primo ristorante Nusr-Et Steakhouse in Italia. Si trova a Milano, per la precisione a Casa Brera, e offre un menù davvero esclusivo: ecco quali sono i prezzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: salt - apre

Salt Bae, le accuse di assumere solo uomini e i ristoranti in perdita. Parla il macellaio turco che apre a Milano: «Cosa fa Bocelli quando mi tocca la mano»

MilanoToday. The White Stripes · Seven Nation Army. #SaltBae apre a #Milano in un hotel del centro: ecco come sono gli interni - facebook.com Vai su Facebook

Salt Bae apre a sorpresa e lo svela su Instagram: a Brera avocado burger e bistecca in foglia d'oro https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/19/news/salt_bae_milano_brera_menu_quanto_costa-424857107/?ref=twhl… - X Vai su X

Salt Bae apre a Milano: dove si trova e quanto costa mangiare nel suo primo ristorante italiano - Si trova a Milano, per la precisione a Casa Brera, e offre un menù davvero esclusivo: ecco quali sono i ... fanpage.it scrive

Salt Bae ha aperto a Milano: menù, prezzi, orari e indirizzo del ristorante Nusr-et Steakhouse - Alla fine Salt Bae ha aperto a Milano il suo tanto chiacchierato ristorante: meme vivente grazie alla scenografica mossa di spargere il sale sulla carne con il braccio piegato all' ... Scrive mentelocale.it