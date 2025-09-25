Salone di Genova le barche a motore più tech premiate

Wired.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal Say 52 in carbonio al catamarano di Bgf 54 fino ai giganti firmati Ferretti e Sanlorenzo: ecco tutte le barche premiate al Design Innovation Award 2025. 🔗 Leggi su Wired.it

salone di genova le barche a motore pi249 tech premiate

© Wired.it - Salone di Genova, le barche a motore più tech premiate

In questa notizia si parla di: salone - genova

Il Salone Nautico di Genova lancia nuovo sito, più innovativo e accessibile

Formenti (Confindustria Nautica): "Un onore inaugurare 65esimo Salone di Genova"

Nautica, Bucci: "Atteso grande successo per 65esima edizione Salone di Genova"

8 barche a vela novità del Salone Nautico di Genova 2025 nello speciale video; Salone Nautico di Genova, tutte le novità; Salone Nautico di Genova: 8 nuovi natanti da vedere (da 8 a 12,4 metri).

salone genova barche motore65 Salone Nautico di Genova: eventi da scoprire - Dal 18 ottobre il 65 Salone Nautico di Genova offre oltee alle barche , eventi e incontri interessanti, scopri quelli organizzati da SVN ... Riporta solovela.net

Suzuki con i nuovi fuoribordo festeggia al Salone di Genova 60 anni di passione per il mare - GENOVA – Era il 1965 quando Suzuki, già produttore di veicoli, decise di intraprendere anche la “via del mare”, con la costruzione di motori fuoribordo. Come scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Salone Genova Barche Motore