Salone dell' Auto Cosplayer Run e molto altro | cosa fare a Torino sabato 27 e domenica 28 settembre

Torinotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultimo weekend di settembre, il primo d'autunno, a Torino va in scena il Salone dell'Auto - con le conseguenti modifiche alla viabilità - ma non mancheranno altri appuntamenti. Sabato 27 e domenica 28, in città e nei suoi dintorni, non si contano infatti fiere, sagre, saloni, visite guidate ed. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: salone - auto

