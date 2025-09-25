Salisburgo-Porto stasera in Europa League | diretta TV8 e probabili formazioni

Tutto pronto per il match del giovedì in UEFA Europa League: orari, probabili formazioni e come seguire la diretta in chiaro su TV8, con analisi pre e post partita. Questa sera giovedì 25 settembre alle ore 21.00, torna l'appuntamento con la UEFA Europa League che anche quest'anno sarà trasmesso in chiaro su TV8, con la diretta in prima serata del giovedì della partita più interessante tra squadre straniere. Il primo incontro in programma è Salisburgo-Porto. Roma e Bologna rappresentano i colori del nostro calcio nel torneo. Quando e dove vedere Salisburgo-Porto in TV Il match di stasera è valido per la prima giornata della fase a gironi, e andrà in onda in esclusiva e in chiaro su TV8. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

