Saliba Arsenal | accordo raggiunto il difensore blinda il futuro e respinge il Real Madrid! Svelate le cifre

Saliba Arsenal: c’è l’accordo, il difensore blinda il futuro e respinge il Real Madrid. Un contratto da record per il francese dei Gunners, svelate le cifre L’Arsenal ha finalmente concluso un nuovo accordo con William Saliba, e l’annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni. Questa estensione contrattuale mette fine alle speculazioni su un possibile trasferimento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

