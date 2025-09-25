Salerno incendio in azienda di imballaggi | collassa capannone delle vernici
A Salerno un vasto incendio ha colpito un'azienda specializzata in imballaggi metallici. Sei squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme che hanno provocato il crollo dell'ala del capannone destinata allo stoccaggio delle vernici. Le squadre sono state schierate a difesa delle strutture e abitazioni limitrofe. In corso le operazioni di bonifica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
