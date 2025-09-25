Salerno Classica IncontriAMO la Musica | San Michele in Musica – Incontri tra note e sapori

Serata: Freschezza e Gioventù. Con: Davide Cesarano, pianoforte Dove: Complesso di San Michele, Sala del Cenacolo Quando: Venerdì 26 settembre, ore 20:00 Biglietto: €25 + diritti di prevendita Info e prenotazioni: [email protected] Il Concerto. Venerdì 26 settembre alle ore 20:00 si terrà il penultimo appuntamento della rassegna “San Michele in Musica”, giunta alla sua seconda edizione. L’iniziativa, promossa da Gestione Musica con la direzione del Presidente Francesco D’Arcangelo e del Direttore Artistico Costantino Catena, nasce dalla sinergia tra Salerno Classica e la Fondazione Carisal. 🔗 Leggi su Zon.it

