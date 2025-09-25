Salernitana sconfitta e nessun alibi | a Casarano per il pronto riscatto
Tempo di lettura: 4 minuti di Gigi Caliulo Una sconfitta, per quanto clamorosa nelle caratteristiche, resta tale. La Salernitana ieri ha conosciuto l’amaro sapore del tonfo casalingo a spese di un Cerignola forse premiato oltre i propri meriti ma comunque organizzato e combattivo. Il primo stop stagionale in campionato, dopo una serie di cinque vittorie consecutive, lascia l’amaro in bocca per come è maturato. Ad un quarto d’ora dalla fine del match i granata erano avanti 2-0 e – soprattutto – avevano sfoderato la migliore prestazione stagionale. Al di là delle due reti segnate, infatti, la squadra di Raffaele aveva costruito, divertito e segnato altre due reti annullate (con più di una perplessità) dal signor Jules Roland Andeng Tona Mbei della sezione di Cuneo, arbitro al quale la partita è completamente sfuggita di mano dopo pochi minuti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
