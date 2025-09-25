Salernitana in emergenza a Casarano | due squalificati e mille euro di multa
A conti fatti, forse piange solo il cassiere: la Salernitana paga mille euro di multa per lancio di accendino in campo, al 44'. Problemi anche nel settore ospiti: i tifosi del Cerignola hanno danneggiato un sediolino e anche alcuni servizi igienici. La sanzione è stata di 300 euro. Nel frattempo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
