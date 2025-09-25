Salento incidente sul lavoro | operaio ferito alla mano da una pressa

Quotidianodipuglia.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente sul lavoro questa mattina in un'azienda alla periferia di Campi Salentina, nel nord Salento. Ferito alla mano un operaio, un 36enne di Monteroni, impegnato alla macchina da pressa. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

salento incidente sul lavoro operaio ferito alla mano da una pressa

© Quotidianodipuglia.it - Salento, incidente sul lavoro: operaio ferito alla mano da una pressa

In questa notizia si parla di: salento - incidente

Salento, incidente mortale sulla circonvallazione di Veglie: muore motociclista

Incidente sul lavoro nel Salento, crolla il solaio di un appartamento: tre operai sotto le macerie

Incidente sul lavoro nel Salento, crolla il solaio di un appartamento: il titolare dell'impresa e due operai salvati dalle macerie

Salento, incidente sul lavoro: operaio ferito alla mano da una pressa; Salento, incidente sul lavoro a Campi Salentina: operaio 36enne ferito alla mano da una pressa; Si spezza la corda durante i lavori e precipita nel vuoto: muore un operaio di 25 anni.

salento incidente lavoro operaioSalento, incidente sul lavoro: operaio ferito alla mano da una pressa - Incidente sul lavoro questa mattina in un'azienda alla periferia di Campi Salentina, nel nord Salento. Riporta msn.com

salento incidente lavoro operaioInfortunio sul lavoro a Eboli, operaio schiacciato da un macchinario - Grave incidente sul lavoro a Eboli: un operaio di 37 anni è stato schiacciato da un macchinario. Si legge su infocilento.it

Cerca Video su questo argomento: Salento Incidente Lavoro Operaio