Salario minimo Capobianco Conflavoro | Ddl equa retribuzione accoglie nostre istanze contro dumping

Ilgiornaleditalia.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’approvazione definitiva in Senato del Ddl sull’equa retribuzione rappresenta un passaggio significativo per il mondo del lavoro e per le relazioni industriali. È positivo constatare che molte delle indicazioni avanzate da Conflavoro due anni fa siano state accolte: dalla valorizzazione del rinnov. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

salario minimo capobianco conflavoro ddl equa retribuzione accoglie nostre istanze contro dumping

© Ilgiornaleditalia.it - Salario minimo, Capobianco (Conflavoro): “Ddl equa retribuzione accoglie nostre istanze contro dumping”

In questa notizia si parla di: salario - minimo

Paraguay, aumenta il salario minimo, ma c’è ancora troppa disoccupazione

Germania, aumenta salario minimo per 6,6 milioni di lavoratori

Lavoro: il Comune approva la delibera sul salario minimo

Salario minimo, Capobianco (Conflavoro): “Un boomerang, riferimento retributivo sia CCNL più applicato in ogni settore” - In merito al salario minimo legale, oggi al centro di un’audizione in Senato, Conflavoro ribadisce la sua posizione proponendo un cambio di paradigma con una soluzione concreta e sostenibile per le ... Si legge su affaritaliani.it

Salario minimo, parte raccolta firme on line delle opposizioni. Sito in tilt: «Troppi accessi» - »: la segretaria del Pd Elly Schlein ha presenato così il lancio sui social della raccolta firme sul salario ... ilsole24ore.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Salario Minimo Capobianco Conflavoro