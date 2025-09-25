Le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sul progetto che riguarda San Siro per il nuovo stadio di Inter e Milan. I dettagli. Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato all’ Ansa del dossier del nuovo San Siro su cui tra poche ore è chiamato a esprimersi il Consiglio comunale dopo la delibera della Giunta alla vendita dello stadio e delle aree circostanti a Inter e Milan. NEGOZIAZIONE PER LA VENDITA DI SAN SIRO – Ritengo di avere negoziato al meglio con le squadre. Di negoziazioni nella mia vita professionale ne ho fatte tante, di certo non ho imparato in questo momento. Ho fatto tutto quello che potevo fare. 🔗 Leggi su Internews24.com

Sala su San Siro: «Ho negoziato al meglio, senza delibera Inter e Milan se ne andranno da Milano»