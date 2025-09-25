Sala sapeva degli abusi dentro e fuori San Siro

In un avviso di marzo 2025, il Comune dice di non rispondere «della regolarità urbanistica» dello stadio. Intanto si blocca la delibera: a rischio il voto di lunedì. Pubblicato il bilancio: la società olandese che controlla il Milan paga il 15% di interessi sul prestito di Elliott. 🔗 Leggi su Laverita.info

