Sala Consilina sequestrati 3,5 chili di cocaina e una pistola
Tempo di lettura: < 1 minuto Tre persone, due uomini e una donna di età compresa tra i 32 e i 35 anni, originari della provincia di Cosenza, sono state arrestate lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Padula-Buonabitacolo, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto illegale di arma da fuoco. Durante un’operazione congiunta condotta dalla Squadra Mobile di Matera, dalla Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo (SISCO) di Potenza e dalla Polizia Stradale di Sala Consilina, i tre sono stati fermati mentre viaggiavano a bordo di due veicoli ritenuti sospetti nell’ambito di un’attività di osservazione e pedinamento mirata al contrasto del traffico di droga. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
