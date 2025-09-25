Sal Da Vinci il concerto non va in onda stasera | Mediaset cambia programmazione
A sorpresa, Mediaset ha modificato il palinsesto del 25 settembre: al posto del concerto-evento di Sal Da Vinci in diretta da Napoli, questa sera Canale 5 trasmetterà una puntata straordinaria della soap opera turca La Notte nel Cuore. Insomma, trattasi di un cambio dell’ultimo minuto: l’appuntamento musicale con il cantautore partenopeo è stato annullato e spostato a data da destinarsi. Perché il concerto di Sal Da Vinci non va in onda su Canale 5 il 25 settembre 2025. Mediaset ha effettuato un vero cambio di programma dell’ultimo minuto per la serata di giovedì 25 settembre. Al posto del concerto di Sal Da Vinci (registrato a Piazza del Plebiscito a Napoli) andranno eccezionalmente in onda tre episodi inediti di La Notte nel Cuore. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: vinci - concerto
