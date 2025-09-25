Sal Da Vinci e la figlia | curiosità sul coach di Io Canto Family

profilo e carriera di sal da vinci. Sal Da Vinci rappresenta uno dei volti più noti nel panorama musicale italiano, con una carriera che spazia dal canto alla scrittura e alla recitazione. Originario di Napoli, ha ottenuto grande successo non solo nella sua città natale, ma anche a livello nazionale. La sua popolarità è cresciuta grazie a brani come “Rossetto e Caffè”, che ha raggiunto le prime posizioni delle classifiche musicali ed è stato autoprodotto, segnando un importante traguardo nella sua carriera. successi recenti e ruolo di coach in tv. Dopo il successo del singolo, Sal Da Vinci si è affermato anche come giudice e coach nel programma televisivo “Io Canto Family”, trasmissione su Canale 5 dedicata ai giovani talenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

