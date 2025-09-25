Sagra dell' anguilla tre fine settimana all' insegna di cibo e cultura
Si aprirà ufficialmente sabato 27 settembre alle 11, in piazzetta Trepponti, la ventisettesima edizione della Sagra dell'anguilla. Edizione che quest'anno ha per tema "vento di bora, buio di luna e alta marea", come spiegato dalla vicesindaca di Comacchio Maura Tomasi.Iscriviti al canale WhatsApp. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: sagra - anguilla
sagra dell'anguilla e delle rane di molinella (bo)
IT’S TIIIIIIIIIIIMEE! ?La regina indiscussa di Comacchio è tornata a far da padrona sulle nostre tavole SAGRA DELL’ANGUILLA modalità Finalmente siamo entrati nel pieno dell’autunno con un cambio menù assolutamente da non perdere - facebook.com Vai su Facebook
Anguilla, la tradizione in tavola: "La sagra simboleggia l’eccellenza" - E’ stata presentata ieri mattina, alla Manifattura dei Marinati di Comacchio, la 27esima edizione della Sagra dell’Anguilla che coinvolgerà con tantissimi appuntamenti tutta la comunità lagunare per i ... Da msn.com
Sagre gastronomiche: gli appuntamenti di gusto per il fine settimana - Le sagre gastronomiche del secondo fine settimana di ottobre sono caratterizzate da sapori ormai autunnali, a cominciare da castagne e tartufi. Scrive tgcom24.mediaset.it