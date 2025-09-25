Sagra della polenta e sapori d' autunno a Seveso

Monzatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna uno degli appuntamenti più caldi e gustosi dell’autunno: la sagra della polenta e dei sapori d'autunno. Sabato 27 e domenica 28 settembre l'appuntamento è al Centro polifunzionale di via Redipuglia a Seveso, dove a mezzogiorno e per cena si potranno gustare i piatti autunnali della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sagra - polenta

Il suggestivo borgo lecchese dove da 30 anni va in scena la grande sagra della polenta

Il suggestivo borgo lecchese dove da 30 anni va in scena la grande sagra della polenta

Sagra della polenta

Brinzio in festa con la Sagra d’autunno 2025 - La manifestazione, organizzata dalla Pro Brinzio, propone un ricco stand gastronomico con piatti preparati utilizzando ingredienti freschi, locali e di stagione ... Segnala varesenews.it

sagra polenta sapori dSagra della polenta e del fungo porcino a Bolzaneto 2025 - In occasione della festa patronale di Nostra Signora della Neve, da venerdì 26 a domenica 28 settembre 2025 appuntamento a Bolzaneto - Riporta mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Sagra Polenta Sapori D