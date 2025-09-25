Sagra a Ponte di Brenta

Sagra di Ponte di Brenta dal 20 settembre al 5 ottobre 2025. Stand gastronomico presso il campo sportivo di Ponte di Brenta per 3 weekend, nei giorni di venerdì (cena), sabato (cena) e domenica (pranzo e cena). ? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?Le specialità: baccalà. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it