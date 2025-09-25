Bergamo. Raccontano le tradizioni e devozioni popolari da tre continenti con un focus sul tema della Speranza e del territorio le diciannove pellicole che saranno proiettate durante la sesta edizione di “Sacrae Scenae – Ardesio Film Festival”, il Festival cinematografico internazionale che propone un viaggio tra le tradizioni e devozioni popolari e che si svolgerà ad Ardesio (Valle Seriana – Bergamo) dal 17 al 19 ottobre 2025. Il festival è organizzato da Vivi Ardesio, con la direzione artistica dell’Associazione Cinema e Arte, promotori Comune di Ardesio e Pro Loco Ardesio, in collaborazione con la Parrocchia di Ardesio e il sostegno e patrocinio di enti e partner. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Sacrae Scenae: un viaggio nelle devozioni e tradizioni popolari